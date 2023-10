Lionel Messi es considerado como el mejor futbolista del mundo y desde agosto integra el plantel del Inter Miami, de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El atacante argentino acaparó toda la atención desde que pisó el terreno de juego del club y todo lo que se mueve a su alrededor ha tomado trascendencia internacional.

Yassine Cheuko junto a Messi. Fuente: Instagram @yassine_cheuko_fans

Al respecto, una de las personas que impensadamente se volvió popular con la llegada de Lionel a la MLS fue su guardaespaldas. Durante los entrenamientos, en medio de los partidos y cuando el astro se retira a su casa, el argentino va protegido por una persona que se ha convertido prácticamente en su sombra y evita cualquier tipo de contacto entre los desconocidos y el Diez.

¿Quién es Yassine Cheuko?

El guardaespaldas de Lionel Messi en Estados Unidos se llama Yassine Cheuko y se hizo popular en estos meses cuando se lo vio entrar en acción en reiteradas oportunidades cuando algunos aficionados han intentado llegar al futbolista. El accionar del custodio se comenzó a llevar todas las miradas y hoy es prácticamente una celebridad.

Yassine Cheuko posando. Fuente: Instagram @yasstcheuko

Desde entonces, Yassine Cheuko se ha convertido en alguien de interés para la prensa internacional y en las redes sociales ya tiene una cuenta de fans en Instagram. El guardaespaldas de Lionel Messi ostenta un físico imponente, producto de estrictos ejercicios y de su entrenamiento como luchador de MMA. Este experto en artes marciales tiene todo lo necesario para que el futbolista argentino se sienta protegido.

Por ahora no hay certezas del lugar de nacimiento de Yassine Cheuko. Aunque en un primer momento se dijo que era un ex marín estadounidense, su entrenador Luis Aguirre Elías informó a que no es de Estados Unidos, pero solo se limitó a dar ese dato sobre su origen. El guardaespaldas estrella del Inter Miami tiene una cuenta de Instagram en donde tiene pocas postales demostrando su físico y actividades deportivas. Pero muchos de sus datos personales siguen sin descubrirse.

El guardaespaldas y Lionel Messi se conocen de hace algunos años, ya que Cheuko desplegó sus servicios durante cinco años en el París Saint-Germain de Francia, equipo del cual proviene el futbolista. Ahora, con todas las cámaras apuntando al delantero del Inter Miami todo el tiempo, el custodio ha tomado protagonismo aunque su vida es todo un misterio, al igual que su mirada.