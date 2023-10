Sergio 'Checo' Pérez quedó fuera en la primera curva del Gran Premio de México, luego de impacta su monoplaza con Charles Leclerc tras una buena largada, que le hubiera permitido ponerse al frente en la parrilla.

Después de descender del auto y de decidir el abandono en casa, 'Checo' habló en zona mixta, donde casi rompe en llanto, debido a la decepción por quedar fuera de la carrera.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su abandono en el GP de México?

"Muy difícil. No esperaba que Charles iba a frenar similar a nosotros (Max y él). Hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré por ella. Me duele mucho hoy, creo que teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté", comentó 'Checo'.

Además, añadió que de poder volver a intentar la misma maniobra, lo haría sin dudarlo. "Si me salía, salía de esa curva en el primer lugar y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así, tuve el contacto con Charles. Si te soy sincero, lo volvería a intentar, para mí un podio hoy no iba a ser suficiente, con lo único que sueño es con ganar en casa", puntualizó el mexicano.