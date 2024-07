Tras la eliminación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez en la primera sesión de clasificación por haberse salido del circuito en la curva nueve en el Gran Premio de Silverstone, lo dejo en el puesto 19 y ahora el piloto tapatío saldrá en la penúltima posición.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Q1?

El mexicano se quedo atorado en la grava, con lo cual no pudo reincorporarse de manera autónoma y tuvo que salir con ayuda de la grúa, por lo cual ya no pudo regresar a la pista.

Tras la eliminación, el piloto de Red Bull manifestó molestia; “muy desafortunado, me duele dejar a mi equipo de esta manera, fui de los primeros en poner neumáticos lisos, necesitaba toda la temperatura, cuando llegue a la temperatura, cuando llegue a la curva nueve no tenía nada de agarre, cuando Sali de la pista no tenía nada de agarre y m convertí en un pasajero muy rápido”, explico.

Para el día de mañana, Sergio Pérez partirá en la penúltima posición del Gran Premio de Gran Bretaña, por su parte, Max Verstappen largará desde la sexta posición, mientras que George Russell consiguió la Pole Position.