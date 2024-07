La selección de Argentina consiguió su pase a la ronda de Semifinales de la Copa América tras vencer en penaltis (1-1; 4-3) al combinado de Ecuador; sin embargo, más allá del resultado, una las situaciones que llamaron la atención fue la celebración y la euforia que tuvieron algunos integrantes de la Albiceleste al termino del partido, como sucedió con el utilero del equipo argentino, Marito, y el entrenador Lionel Scaloni.

Lee también Argentina sufre, pero vence a Ecuador en penales y avanza a las semifinales de la Copa América

Resulta que el utilero Mario Di Stéfano, conocido entre los integrantes del equipo Albiceleste como Marito, se acercó a festejar con el director técnico de Messi y compañía, pero su euforia por el pase a la siguiente ronda del certamen continenal se convirtió en viral rapidamente.

¿Qué fue lo que hizo el utilero de Argentina?

Ya con el pase a Semifinales del certamen de la Conmebol, Marito le dio un beso a Lionel Scaloni que parece haber rozado las comisuras de los labios del timonel, lo que causó furor y risas en las redes sociales.

Este gesto espontáneo y emotivo capturó la atención de los espectadores y generó diversas reacciones, destacando la cercanía y el buen ambiente que existe dentro del equipo argentino.

¿Cuál fue la reacción de Lionel Scaloni?

Scaloni, por su parte, abordó el momento con humor y naturalidad, enfatizando la larga amistad y el espíritu festivo que prevalece entre él y Marito.

"Fuera de chiste a Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar y bueno, lo que hay. No vi la foto, pero Marito es un amigo, es un tipo entrañable, estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre", confesó el estratega del equipo argentino en conferencia de prensa. "Pero no fue consentido, eh", subrayó el entrenador con un gesto bromista.