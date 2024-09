Checo Pérez tuvo que ponerlo tanto en su cuenta de X (antes Twitter) como en la de Instagram, para callar todos los rumores que surgieron desde Europa en los que se señalaba que se retiraría de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2024.

Lee también Un diablo vestido de azul hizo vivir un infierno al Atlas que salió goleado del Nemesio Diez

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su retiro?

Tras el adiós de Daniel Ricciardo (RB) de la máxima categoría, el periodista británico Joe Saward apuntó que el tapatío había pactado con Red Bull Racing finalizar su contrato con ellos en la carrera del Hermanos Rodríguez, algo que este domingo, por la mañana, el 11 de la parrilla terminó por desmentir.

Pérez no lanzó algún comunicado o algún texto, sino que tomó una recordada escena de la película "El lobo de Wall Street", donde el protagonista, Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort en la cinta) reitera con un micrófono: "No me voy".

Checo Pérez en conferencia de prensa, previo a la actividad en el Gran Premio de Italia - Foto: EFE

En ambas redes sociales el volante de Guadalajara compartió el breve fragmento con la palabara "Sorry (perdón)", además de emojis de cara riéndose.

Cabe recordar que Pérez Mendoza firmó este 2024 una extensión de contrato por dos años más, es decir, hasta finales del 2026 con la escudería austriaca.

¿Cuándo se correrá el Gran Premio de México?

Falta menos de un mes para que la Fórmula 1 regrese a México para disputar el Gran Premio de la CDMX en la pista de la Magdalena Mixhiuca.

La edición de este 2024 tendrá un toque especial, pues además de Checo Pérez, en la Práctica Libre 1 estará el regiomontano Patricio O'Ward a bordo del McLaren.

Incluso el sabor latino lo añadirá Franco Colapinto, el piloto argentino que llegó hace algunas semanas a la reina del automovilismo para ocupar uno de los asientos en la escudería Williams.

Las fechas del Gran Premio de México 2024 son:

Viernes 25: FP1 y FP2

Sábado 26: FP2 y Clasificación

Domingo 27: Carrera

¿Qué dijo el Checo Pérez en una entrevista?

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, se encuentra en el ojo del huracán, ya que circula el rumor de que su retiro está cerca y será al concluir el Gran Premio de México. El tapatío decidió hablar de su situación actual con su escudería y sobre su retiro.

En una entrevista que dio Sergio Pérez para DANZ, habló sobre su despedida de la Máxima Categoría de Automovilismo, afirmado que su retiro será cuando él se sienta listo para hacerlo, no cuando la presión mediática lo decida.

“Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me lo diga, ese es mi principal enfoque, llegar al punto donde yo pueda decidir mi futuro y pueda terminar cuando yo quiera, por ahora estoy muy motivado, sé que tengo muchas ganas para la Fórmula 1”, destacó.

Checo explotó contra el piloto de Ferrari y lo llamó idiota. Foto: EFE.

Checo Pérez mencionó que esta temporada no ha sido como él lo deseaba, con eso y todo tiene grandes expectativas para lo que resta de esta temporada.

“Tengo dos años más de contrato, es mucho más tiempo en la Fórmula 1, no me veo corriendo como Fernando Alonso que admiro muchísimo, todo lo que hace es su edad, no porque no me gustaría, tengo hijos chiquitos quiero pasar mucho más tiempo con ellos, es complicado el calendario, por lo menos dos años estaré, pero no me veo muchos años más”.

¿Cuánto gana Sergio “Checo” Pérez en la F1?

La temporada 2024 no ha sido la mejor para Sergio Pérez, se encuentra en la octava posición del campeonato con 144 puntos, con información del periodista Joe Saward, resalta que el piloto mexicano y la escudería firmaron un contrato en donde culminarían su relación laboral.