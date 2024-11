Checo Pérez volvió a vivir una tarde de terror en el Gran Premio de México, debido a que los problemas con el auto no le permitieron lucir ante sus aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, culminando en la posición 17.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el altercado con Liam Lawson, piloto de AlphaTauri, con Sergio Pérez, a quien aparentemente insultó mostrándole el dedo medio cuando lo rebasó en la parte final de la carrera.

¿Qué mensaje le mandó Liam Lawson a Checo Pérez?

Checo Pérez no dejó de pasar la ofensa del piloto de 22 años originario de Nueva Zelanda, debido a que salieron imágenes donde el mexicano lo fue a encarar luego de que terminó el Gran premio de México.

También fue reprendido por los directivos de Red Bull, asegurando que había aprendido la lección. Sin embargo, pese a que dijo que lamentaba su ofensa hacia Checo Pérez, lanzó una advertencia para el tapatío y todos sus detractores de cara al Gran Premio de Brasil.

“Creo que fue una pelea en la pista y obviamente ofrezco disculpas por lo que hice después del incidente, pero en términos de la lucha que tuvimos en la pista, fue, supongo, considerado como un incidente de carrera y algo que fue una batalla en el momento.

“Aprenderé de los errores que cometí. Al mismo tiempo, seguiré los consejos de todos los que pueda y mi objetivo no es salir y enemistarme con nadie, ese no es el objetivo obviamente, pero al mismo tiempo no estoy en la Fórmula 1 para hacer amigos, estoy aquí para ganar”, sentenció el neozelandés.

Liam Lawson overtaking Checo and giving the middle finger... pic.twitter.com/GlinuhoHTi — RBR Daily (@RBR_Daily) October 27, 2024

¿Cuándo es el GP de Brasil?

La Fórmula 1 entra en su etapa definitoria, donde parece imposible que Checo Pérez pueda repuntar en la clasificación. El Gran Premio de Brasil puede ser una gran oportunidad para que el mexicano cierre de manera decorosa la temporada.

Este viernes serán las prácticas libres y la clasificación para la carrera Sprint. Será el sábado por la mañana cuando de corra el Sprint y en la tarde las qualys. El domingo se llevará a cabo la carrera en punto de las 11:00 horas.