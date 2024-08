Al terminar el Q1del Gran Premio de Países Bajos, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez terminó en quinta posición, pero a pesar de eso, Checo terminó molesto con Lewis Hamilton luego de que le hiciera una maniobra en el circuito de Zandvoort.

¿Qué le dijo Checo Pérez a Hamilton?

En la mitad del Q1, Hamilton desaceleró en la curva 9 sin darse cuenta que Checo Pérez venía atrás, lo cual hizo enfurecer al mexicano quien por el radio expresó su molestia.

“What the… is the idiot going?”, señaló el Checo a su equipo por el radio.

Por su parte Hamilton respondió que estaba fuera de su camino, mientras que su equipo le respondió que no se ´reocupara.

Inmediatamente los comisionados de la GP de Países Bajos 2024, investigaron lo acontecido.

Checo utilizó neumáticos blandos aprovechando las circunstancias a su favor, incluso en su {ultima vuelta tuvo un récord en el sector 1 y cerró con un gran ritmo al registrar el tiempo de 1:11.006.

En la práctica número 3, Checo Pérez se ubicó en la última posición, por una bandeja roja en la sesión,