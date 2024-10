Checo Pérez queda fuera en la Q1 del Gran Premio de México; largará 18 en el Hermanos Rodríguez

Las malas noticias no cesan en Red Bull y es que este sábado el mexicano Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de México 2024, por lo que comenzará el Gran Premio de casa desde la posición 18.

Lee también Javier Hernández podría salir de Chivas por diferencias en el vestidor

¿Por qué quedo fuera el Checo Pérez del GP de México?

El piloto tapatío ha sufrido todo el fin de semana con el RB20 y esta vez le ha pasado factura, pues largará prácticamente desde el fondo de la parrilla en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la última Práctica Libre de este Grand Prix el piloto de Guadalajara culminó en el puesto 14, lo que terminaba de mostrar el mal rendimiento del auto y que a la postre se convertía en una breve anticipación de lo que sucedería en la ronda de clasificación de este sábado.

En esa Q1, el local este fin de semana no encontró el ritmo ni solución a los problemas que aquejan en el RB20, por lo que tuvo que conformarse con esa muy mala ubicación para el arranque de mañana tras registrar un tiempo de 1:17.611.

"Una pena, me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta. Eso es el principal problema", dijo Pérez Mendoza en el corralito, quien reiteró: "Cada que intento atacar las frenadas, no tengo agarre en frenadas, es el principal problema: lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no hay una solución rápida".

Será desde muy atrás en la parrilla donde Checo largue mañana y desde donde tendrá que hacer una labor titánica, para, si es optimista, reaparecer en el podio del antes llamado Foro Sol.

"Mañana es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar, lo daremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo puedo hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr", agregó el tapatío.

Los eliminados en la Q1 del Gran Premio de México 2024

Estos fueron los pilotos que quedaron eliminados en la Q1 del Gran Premio de México 2024 en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez:

16 Franco Colapinto (Williams)

17 Oscar Piastri (McLaren)

18 Sergio Pérez (Red Bull)

19 Esteban Ocon (Alpine)

20 Guanyu Zhou (Sauber)

"Estamos limitados con parte en la aerodinámica en el piso, no se si haya una diferencia importante más de la que creemos y eso es el principal problema que estoy teniendo en estos momentos", finalizó el mexicano en la charla con los medios tras su mal sábado en casa.