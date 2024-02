A unos cuantos días de que Red Bull revele el RB20 y del inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Checo Pérez ha presentado el casco con el que correrá su campaña número 14 en la máxima categoría.

A través de un video publicado en las redes sociales de la escudería austriaca, el piloto mexicano mostró su nuevo helmet y explicó algunos de los detalles con los que cuenta.

"Para la temporada siempre intentamos mantener algún color natural, que es el amarillo, para que me reconozcan. Optamos por la bandera de México en la parte superior para asegurarnos de que represente nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra cultura", mencionó el volante tapatío que corre con el número 11.

"El 'Never Give Up' está en la parte trasera porque cada vez que me pongo el casco, puedo verlo y es bastante único", contó Checo, quién suele usar esa frase desde hace muchos años.

Sergio es el actual subcampeón del mundo de la Fórmula 1 y este año acaba su contrato, aunque se espera que en las siguientes semanas Red Bull oficialice que el mexicano permanecerá con el equipo al menos un año más.

Pérez arribó a la reina del automovilismo en 2011 y ha pasado por escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

