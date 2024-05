Los amantes de la Fórmula Uno ya se pueden ir frotando las manos para recibir a la próxima nueva película basada en la máxima categoría del automovilismo, misma que tendrá como protagonista al actor Brad Pitt y que contará con la participación de Lewis Hamilton.

Cabe señalar que las primera pistas de esta cinta comenzaron a circular tras la celebración del Gran Premio de Gran Bretaña de la campaña 2023, donde se vio al actor grabando algunas escenas. Sin embargo, recientemente se filtró la infomación de que esta producción será una de las más cáras de la historia del cine, ya que tendrá un presupuesto aproximado de 300 millones de dólares.

Con este nivel de inversión, la cinta estará al nivel de otros temas como Star Wars: The Last Jedi, DC's Justice League y Pirates of the Caribbean: At Worlds's End.

La película es dirigida por Joseph Kosinski, quien llevó las riendas de 'Top Gun: Maverick', con la cual recaudó mil 500 millones de dólares.

¿Cuál será la participación de Lewis Hamilton?

Además de la actuación de Brad Pitt, el elenco incluye a actores como Damson Idris y Javier Bardem; y de acuerdo con el medio 'Mirror', Lewis Hamilton tendrá una pequeña participación en la cinta, que hasta el momento lleva el nombre 'Apex'.

Pero la aportación del piloto británico no sólo será para aparecer ante las cámaras, ya que también es coproductor del proyecto y está ayudando a que sea lo más auténtica posible.

¿Cuál será la trama de la película?

Brad Pitt interpretara a un legendario piloto de la Fórmula Uno que saldrá del retiro para compartir su experiencia a un joven volante que destaca en las pistas de carreras, el cual será protagonizado por Damson Idris.