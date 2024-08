Red Bull no levanta, no se encuentra y no tiene las armas necesarias para volver a ser el equipo dominante de la Fórmula 1.

La Clasificación del Gran Premio de Italia fue la muestra más clara y es que los Toros Rojos quedaron lejos de la punta y con un rendimiento nada parecido a lo deseado y de lo que mostraron tener en las temporadas pasadas.

Lee también Sergio Pérez terminó noveno en la primera práctica libre del GP de Italia de la Fórmula Uno

¿Cómo le fue al Checo Pérez?

Checo Pérez y Max Verstappen salieron a la par en los últimos minutos de la Q3, regresaron a la pista en ese orden con la intención de que el rebufo del mexicano ayudara al neerlandés, pero de mucho no sirvió.

Al final, el de Países Bajos sólo pudo superar a Checo y terminó la sesión de este sábado en el séptimo puesto (1:20.022) mientras que Pérez en octavo con 1:20.062.

Más adelante, en la parte alta de la clasificación, McLaren volvió a ponerse como el líder de la Qualy con un Lando Norris nuevamente Poleman (1:19.327) y un Oscar Piastri en segundo con 1:19.436.

Detrás de ellos apareció en tercero George Russell de Mercedes y en cuarto Charles Leclerc de Ferrari.