El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó los mejores tiempos de los dos primeros ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) de Fórmula 1, en los que Max Verstappen (Red Bull) obtuvo discretos resultados. Sin embargo, más allá de los registros destacó un olor muy especial que ha impregnado al circuito de la Ciudad del Pecado.

Lee también Checo Pérez alerta sobre un fuerte olor a 'hierba' impregnado en el Gran Premio de Las Vegas

El neerlandés concluyó la primera tanda en el quinto puesto, dos por detrás de su gran rival, el británico Lando Norris (McLaren), el único piloto que puede evitar que Verstappen se corone el sábado como tetracampeón de Fórmula 1.

'Mad Max' terminó en el decimoséptimo lugar de los segundos entrenamientos, que se celebraron en las condiciones más frías de la temporada y concluyeron cerca de la medianoche en el circuito callejero de la Capital del Juego.

Verstappen, ganador el año pasado en el regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas tras cuatro décadas de ausencia, no llegó a marcar tiempo con los neumáticos blandos, los de mejor rendimiento.

Norris, en cambio, logró la segunda mejor vuelta a 0.011s de Hamilton y sigue calentando motores para intentar frustrar el cuarto título consecutivo de Verstappen.

El sábado, al neerlandés le bastará con finalizar por delante de Norris o no ceder más de dos puntos en su duelo particular. En caso de no lograrlo todavía tiene por delante otros dos Grandes Premios, los de Catar y Abu Dabi en diciembre.

¿Cómo le fue a Sergio Pérez en los primeros ensayos libres?

El mexicano 'Checo' Pérez, el otro piloto de Red Bull, fue décimo y decimonoveno en los dos ensayos.

De su lado el joven piloto argentino Franco Colapinto (Williams) finalizó en el decimoséptimo y decimoctavo lugar.

¿Qué fue lo que dijo Franco Colapinto sobre el olor a marihuana?

Luego de los dos primeros ensayos libre en el circuito de la Ciudad del Pecado, el mexicano Sergio Pérez Alertó sobre un fuerte aroma a marihuana en los alrededores a la pista de la Fórmula 1. Checo mencionó que el aroma era "increíblemente fuerte" e incluso estaba seguro que el resto de los pilotos harían declaraciones al respecto.

Sin embargo, el único que corroboró la información compartida por el volante tapatío fue el argentino Franco Colapinto, quien a manera de broma señaló que si en ese momento les hicieran un examen antidoping, todos los pilotos saldrían positivos.

“Yo creo que si nos hacen el doping a los pilotos, damos todos positivo”, así expresó el piloto de Williams su experiencia con el olor que se percibe en el paddock del trazado de las Vegas,