Esta semana se vivió un auténtico terremoto en Red Bull con la noticia del acercamiento de Lewis Hamilton a la escudería austriaca para acompañar en la parrilla a Max Verstappen, tomando el lugar de Sergio 'Checo' Pérez; sin embargo, Helmut Marko ha aclarado que no es una opción.

Marko, que ha sido uno de los críticos más fuertes de 'Checo' en la Fórmula 1, rayando incluso en el racismo, ha asegurado que Red Bull se encuentra bien con sus pilotos actuales, quienes lograron el 1-2 esta temporada, así como el campeonato de escuderías.

¿Qué dijo Marko de 'Checo' y Hamilton?

El asesor austriaco aseguró que Lewis Hamilton no tiene cabida en Red Bull, ya que prefieren que 'Checo' continúe con ellos.

"Sólo puedo decir que Christian Horner me habló en enero de un mensaje de texto que recibió de gente de Hamilton que parecía estar autorizado por el piloto. Nunca hubo consideraciones de que Hamilton fuera coequipero de Verstappen. Estamos bien posicionados con nuestro equipo de pilotos, incluido Sergio Pérez", expresó Marko.

Además, aseguró que una dupla Verstappen-Hamilton no funcionaría. "Estos dos alfas no funcionarían en un equipo. Y, en tercer lugar, Red Bull no puede permitirse el lujo de tener a los dos pilotos más caros de la Fórmula 1 juntos. Entiendo que un piloto como Hamilton quiera estar en un equipo que promete mayor éxito".