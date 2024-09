Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Red Bull, Sergio Checho Pérez sufrió por un problema de salud después del Gran Premio de Azerbaiyán, carrera en donde el piloto sufrió con el español Carlos Sainz un accidente en la penúltima vuelta.

¿Qué le ocurrió a Antonio Pérez?

El padre del piloto declaró en entrevista para TV Azteca la razón de su desmayo, además agradeció la rápida intervención de la Cruz Roja, señalando el político que lo sacaron casi muerto.

“Cuando Checo termina la carrera yo voy al baño y en el baño me desmayo. Entonces cuando mi gente me encuentra piensan que me dio un infarto. Llaman a la Cruz Roja, entra aquí a mi casa, me sacan de mi cuarto, me llevan a un hospital, pero como un infarto. Lo que traía era un derrame, una ulcera derramando internamente”, explicó.

Desde el cajón 13 el de Guadalajara deberá sortear lo que pinta como una compleja competencia. Foto: AP.

“Perdí 2.5 litros de sangre. Tenemos cinco, es muy peligroso. Es más peligroso la pérdida de sangre que el infarto. De aquí me sacaron prácticamente muerto. Estoy muy agradecido con la Cruz Roja, la verdad, me salvaron. Sin ellos, hubiera perdido la vida aquí”, destacó el político.

Pérez Gaibay dijo que lo que le ocurrió no era para espantar a su hijo que se encontraba en competencia y comentó que se internó en la clínica para que le realizaran sus chequeos anuales; “Le platique a Checo, y a la familia que me interné, es una clínica para hacerme los estudios que me hago anualmente. Checo habló conmigo y me dijo Papá no te creo nada”.

El doctor del político le aviso al Checo q ue su padre estaba estable del corazón, pero eran otros temas que lo acongojaban como la pérdida de sangre y por lo cual estuvo tres días en terapia intensiva.

“Me salvaron la vida”



Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez reveló lo que realmente pasó tras la carrera de su hijo en el GP de Azerbaiyán.



Pérez decidió no decirle nada a su hijo para que estuviera presente en el Gran Premio Singapur, carrera en el cual largará desde la posición número 13, este domingo 22 de septiembre.

“No, no tenía caso, si yo este fin de semana tengo que morir, Checo tiene que Correr el Gran Premio de Singapur, es más importante, porque ya no se puede revivir”, agregó.





Finalmente, su padre dijo; “la función tiene que continuar, si yo tengo que morir este viernes o el día que tenga que morir, y hay Gran Premio, que no venga a mi sepelio. Que corran el gran premio. No permitiría en vida que venga a mi sepelio y perder una carrera”.

Para esta carrera den Singapur el mexicano no tuvo el mejor desempeño y comenzará esta prueba en el cajón número 13, donde intentará remontar posiciones.