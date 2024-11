Adriano era un auténtico toro en la cancha. El delantero brasileño brilló en cada uno de los equipos que militó, aunque fue en el Inter de Milán donde se convirtió en una estrella mundial.

El Emperador tenía un enorme talento, firmando maravillosos goles en clubes y selección. Sin embargo, a la par de su espectacular manera de tocar la pelota, le encantaban las salidas nocturnas, lo que mermó su carrera.

¿Adriano organizó una orgía?

Adriano Leite Ribeiro se ha vuelto tendencia en los últimos días, debido a su estilo de vida, el cual está alejado de los lujos que llegó a tener en Milán. El exfutbolista brasileño actualmente habita en una favela de Río de Janeiro, donde bebe casi todos los días y no se dedica a nada.

Y recientemente salió su autobiografía “Adriano, meu medo maior (mi mayor miedo)”, donde revela las alocadas aventuras que tuvo mientras estuvo en activo en el futbol internacional.

Adriano, después de retirarse del futbol, se ha dedicado a vivir de manera desenfrenada. Foto: Especial

El Emperador señaló que en una ocasión, cuando dejó Italia para volver a Brasil, invitó a sus amigos cercanos al Motel Vip’s de Copacabana por allá del 2015. La sorpresa fue cuando llegaron 18 mujeres, donde organizaron una orgía.

“Me puse la bata, pedí mi whisky y comencé a relajarme. Me volví hacia los muchachos y les dije: ‘Hoy los voy a llevar a todos. Hoy será la fiesta de Adriano en el Vips’.

“Le mandé un mensaje a unas conocidas y organicé la Zona. No exagero. Llamé a 18 chicas. ‘Puedes venir y yo pago. La fiesta estará buena’. Llegamos al hotel 18 chicas y tres tipos. Uno de los guerreros se enamoró y pasó la noche con una sola. Quedaron 17 para dos de nosotros, pero siempre me gustaron los grandes partidos, nunca me dejaron intimidar los desafíos de la vida”, señaló Adriano.