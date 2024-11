Enrique Garay es uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de México, especialmente en disciplinas como el futbol americano y el baloncesto.

Su carrera de casi cuatro décadas ha estado marcada por su voz inconfundible en la cobertura de ligas de renombre, como la NFL y la NBA, además de su participación en la narración de eventos de los Juegos Olímpicos.

Lee también El polémico mensaje de "Chino" Huerta que hizo enojar a Honduras

La carrera de Garay comenzó en 1981, cuando tuvo la oportunidad de ingresar a 'El Heraldo de México'. A partir de entonces, Garay dio sus primeros pasos en el periodismo deportivo, llevando sus conocimientos sobre la NFL.

¿Enrique Garay trabajó en Televisa?

En 1985, Garay inició su carrera televisiva en Televisa, donde coincidió con figuras como Toño de Valdés y Enrique Burak.

Sin embargo, su destino cambiaría en 1989, cuando se unió a Imevisión, que en 1993 se transformaría en TV Azteca, canal en el que consolidó su fama como cronista deportivo.

En la década de los noventa, Garay se convirtió en una figura central de la cobertura deportiva de TV Azteca, narrando junto al legendario Pepe Espinosa los Super Bowls y las Finales de la NBA.

A lo largo de los años, Garay ganó un lugar especial en la audiencia mexicana, en particular con su programa "Ritual NFL", donde transmitía su pasión y conocimientos sobre el fútbol americano. Sin embargo, esta relación laboral terminó.

"A TV Azteca le tengo mucho cariño, pero no tiene un proyecto que suene atractivo; ya no tienen NFL, NBA ni Olímpicos, parece que me hubieran atacado a mí directo; todo lo que hacía, se acabó", declaró Garay en abril de 2024, explicando su decisión de cerrar esta etapa.

Enrique Garay exhibe a TV Azteca. pic.twitter.com/4kpOv6arUN — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) April 5, 2024

¿Qué fue del comentarista deportivo Enrique Garay?

A pesar de su salida de TV Azteca, Garay ha encontrado nuevas formas de mantener su pasión por el deporte.

Actualmente, de acuerdo con información de su perfil de LinkedIn, colabora como comentarista en NBA League Pass, plataforma donde sigue compartiendo su experiencia y conocimiento sobre la NBA.

Además, Garay permanece muy activo en sus cuentas de redes sociales y mantiene un podcast, en el cual aborda temas sobre futbol americano y baloncesto.