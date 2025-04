Julio César Chávez está muy activo a sus 62 años. El exboxeador constantemente está viajando debido a su trabajo como analista de TV Azteca, aunado a las labores en su clínica de rehabilitación.

Sin embargo, pese a que es una de las grandes leyendas del boxeo nacional, el César del Boxeo no está exento de la inseguridad que se vive en el país, ya que recién contó que fue víctima de la delincuencia.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez?

Julio César Chávez sorprendió a muchos con una declaración que hizo para ESPN. El oriundo de Ciudad Obregón reveló el momento tenso que vivió luego de que fue asaltado a mano armada.

“Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me saltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena. Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando”, dijo Julio César.

Por otra parte, exigió a las autoridades que tengan mayor control de los motociclistas, ya que es bien sabido que en muchos puntos del territorio nacional, hay bandas que se dedican a robar en los vehículos mencionados.

Julio César Chávez reveló que le quitaron un reloj y una cadena. Foto: Especial

Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos, aunque vengan uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan.

“Por favor, autoridades, atiendan el llamado. A todas las motocicletas párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los esculquen, porque esos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias”, finalizó el César del Boxeo.

Cabe destacar que Julio César Chávez, hasta el momento, no ha hablado más del tema, por lo que se desconoce en dónde fue que lo asaltaron o si ya puso la denuncia correspondiente ante las autoridades.