El Clausura 2025 terminó su fase regular, lo que significa que de aquí hasta que se juegue la Final, serán cada vez menos los partidos de futbol que puedan disfrutar los aficionados.

Sin embargo, previo a que inicie la Liguilla se debe disputar el Play In, etapa que, a diferencia de ediciones anteriores, esta vez le tomará dos semanas para definirse. Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas son los equipos involucrados.

Lee también Revelan nuevo detalle que confirma el fraude en la transmisión de TUDN

¿Qué error cometió David Medrano?

David Medrano, comentarista de TV Azteca, suele estar muy activo en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión uno de sus videos que publicó resultó en un sinfín de burlas.

El reportero de cancha de la televisora del Ajusco realizó un análisis para que los aficionados tuvieran claras las reglas del Play In del Clausura 2025 que va a iniciar este fin de semana.

Sin embargo, el creador del ‘Medranario’ cometió un error que confundió a sus seguidores, ya que primero señaló que no había penaltis, pero después se retractó y aseguró que en caso de empate sí se definiría el juego desde los 11 pasos.

Así se va llevar a cabo el Play In del Clausura 2025 de la Liga MX. Foto: Especial

“Por cierto, en Play In no hay penales, si el partido termina empatado luego del tiempo reglamentario, se procede directamente a lanzar penales para ver quién avanza”, fueron las palabras de David Medrano.

Y como a los internautas no se les va una, de inmediato comenzaron las burlas en los mensajes del video que había subido el comunicador. Muchos le cuestionaron si sí iban a haber o no penaltis en el Play In de manera irónica.

"No hay penales, pero sí hay penales, frase inmortal David Medrano Félix, Abril 2025"; "¿Entonces, hay penales o no hay penales?"; "¡No hay penales, pero luego hay penales! ¿Qué pasó maestro?"; "don Deivid ¿si hay penales o no hay penales?": "A chin... hay o no hay penales", fueron algunas de las reacciones ante la pifia del reportero de TV Azteca.