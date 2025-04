Gerard Piqué es uno de los personajes más polémicos de la actualidad. Atrás quedaron muchos de sus fanáticos en el Barcelona y la selección de España, quienes también se convirtieron en detractores.

Todo se debió a su separación de Shakira en 2022, a quien le fue infiel con la ahora famosa Clara Chia. Desde ese momento, el exfutbolista español se volvió una persona odiada y constantemente criticada por todos los seguidores de la cantante colombiana.

¿Gerard Piqué terminó su relación con Clara Chia?

Este jueves por la mañana una de las noticias que más ruido hizo fue la supuesta ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chia. Diversos medios habían señalado que su relación de más tres años había llegado a su fin.

Incluso algunos medios españoles se aventuraron a asegurar que se trataba de una nueva infidelida del también presidente de la Kings League. Según la conductora Adriana Dorronsoro en el programa ‘Vamos a ver’ dijo: Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro".

A Clara Chia y Gerard Piqué se les vio juntos para acabar con los rumores del término de su relación. Foto: Especial

Todos estos rumores surgieron cuando Piqué estuvo con el influencer colombiano Westcol, ya que se le vio con una mujer. Sin embargo, ella había sido la acompañante del creador de contenido, por lo que varios descartan que sea la tercera en discordia.

No obstante, Piqué y Clara Chia Martí decidieron no quedarse en silencio ante todos los rumores de su supuesta separación, por lo que se les vio juntos en público para demostrar que eran falsas dichas especulaciones.

Según la revista Hola, la pareja fue vista entrando juntos a un estacionamiento en el centro de Barcelona. Dicho medio también señaló que varias fuentes les confirmaron que ellos estaban bien y su noviazgo iba por buen camino.