Finalmente, el máximo organismo de futbol en el mundo, FIFA anunció los partidos de suspensión que tendrá el guardameta campeón del mundo con Argentina, Emiliano Martínez, tras golpear una cámara durante el juego de su selección frente a Colombia, el famoso Dibu tendrá que perderse la próxima fecha doble con su nación.

Lee también Javier Aguirre prepara nuevos convocados para la siguiente fecha FIFA

¿Qué dijo Dibu Martínez sobre la sanción de la FIFA?

Después de ese momento de enojo que sufrió el portero albiceleste decidió hablar y pedir disculpas; “Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de la celebración es para hacer reír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie, Apoyare a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no estar”.

El portero del Aston Villa publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que pide disculpas si es que si alguien se ofendió; “nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero tratare de no ofender a nadie y solo a ganar títulos con Argentina y Aston Villa”.

Dibu Martínez fue suspendido dos partidos con la selección de Argentina por violar código de ética de la FIFA. Foto: Especial

El portero argentino ha estado en medio de la polémica, cuando algún jugador falla un penal se burla de ellos, en el triunfo ante Chile en el estadio River se llevó el trofeo y se lo puso en los genitales, situación parecida cuando ganó el premio al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022.

En la última fecha FIFA, Dibu golpeó una cámara, el cual causo un malestar de parte de la prensa colombiana quien pidió un fuerte castigo al portero, además de que el camarógrafo Jhonny Jackson habló de lo acontecido.

ATENCIÓN. DIBU MARTÍNEZ SERÍA SANCIONADO POR LA FIFA 🚨



El arquero argentino no estaría en los próximos dos partidos de Eliminatorias por sus gestos en los duelos ante Colombia y Chile.



¿Opiniones?pic.twitter.com/VTTJH2MN89 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 27, 2024

“Busco reacciones, entonces busco al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, me acerco a él y de la nada el Dibu me tira un manotazo. Me da mucha rabia porque yo también estaba trabajando, igual que él, pero no le dije nada, mucha rabia”, relató.