Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los jugadores más polémicos de la actualidad, quien ha tenido la oportunidad de disfrutar de las mieles del éxito que ha conseguido la selección de Argentina en años recientes, como la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el guardameta argentino ha dejado claro que no es un buen ganador, mucho menos un buen perdedor. Cuando le toca imponerse, se burla de sus rivales o realiza festejos tachados de obscenos. Ahora que cayó en Colombia por las Eliminatorias de Conmebol, agredió a un camarógrafo.

Lee también Edson Zúñiga, quien daba vida al Compayito, se burló de Salvador Cabañas: 'No tiene cerebro'

¿Qué le dijeron al Dibu Martínez?

Argentina sufrió su segunda derrota en la Eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Colombia fue su verdugo, ya que se impuso de local 2-1, situación que enfureció a los de la Albiceleste.

Uno de los que más enojado estaba era el Dibu Martínez, quien cometió una de sus ya características actitudes antideportivas al término del partido. Cuando estaba saludando a varios jugadores cafeteros, al meta argentino no le agradó que un camarógrafo lo enfocara.

Eso provocó su ira, ya que lanzó un manotazo y casi le tiraba la cámara al colombiano, quien ya rompió el silencio y le envió un mensaje al futbolista del Aston Villa, quien podría ser sancionado.

“Dibu, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Con el pitazo final, yo como camarógrafo y operador, voy a buscar reacciones. Simplemente, entro a la cancha después de los 90 minutos.

“Veo al Dibu saludándose con dos arqueros suplentes y me acerco a él; de la nada me tira un manotazo. Me dio rabia, mucha rabia. Yo estoy trabajando, así como él. Ni siquiera estaba jugando fútbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, todo el mundo ha perdido un partido, para ti de pronto significó mucho esa derrota”, comentó.

Me da mucha rabia porque estoy trabajando": Jhonny Jackson, camarógrafo agredido por "Dibu" Martínez en el final del partido entre Argentina y Colombia. El camarógrafo negó haberse burlado. Seguro la derrota "significó mucho para él".



📹 @DeportesRCN

pic.twitter.com/iuzgyIvBET — TERADEPORTES (@Teradeportes) September 11, 2024

¿Van a castigar al Dibu Martínez?

Aunque de momento la Comebol no se ha pronunciado, parece que el Dibu Martínez sí podría tener una sanción, aunque será en las próximas horas cuando se tenga más información sobre el jugador argentino.