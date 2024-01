Lionel Messi, conocido por su destreza en el campo de juego y su elegancia fuera de él, se encuentra en una posición peculiar este año al ser nominado para un premio inusual: el "ESLAND" en la categoría "Mejor Enojo del Año". Este galardón, que puede parecer extraño en comparación con los habituales reconocimientos deportivos, destaca un momento particular en el cual el astro del fútbol mostró su lado más enojado.

Lionel Messi nominado al insólito premio "ESLAND" por su enfado con Ibai Llanos. Fuente: Instagram @leomessi

En este año, Lionel Messi ha exhibido una faceta más contundente, no solo en su juego sino también en interacciones fuera del campo, como la disputa con el delantero neerlandés Weghorts durante el Mundial de Qatar 2022, donde lo llamó "bobo" en un acalorado encuentro de cuartos de final.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido testigo de numerosos momentos de éxito y desafíos, pero esta nominación añade un toque de humor a su extenso currículum de logros. ¿Cuál fue el enojo que le valió esta nominación y cómo se compara con sus legendarios momentos en el campo? Este peculiar reconocimiento surge a raíz de un tenso intercambio entre Lionel Messi y el popular streamer español Ibai Llanos, ocurrido poco después de que el futbolista recibiera su octavo Balón de Oro.

El episodio que le ha valido la nominación al "Enojo del Año" ocurrió el 30 de octubre durante una transmisión en vivo en París, donde Lionel Messi expresó su descontento con Ibai Llanos por divulgar un mensaje privado entre ellos dos en uno de sus streams. La reacción del argentino generó risas y se convirtió en un momento viral en las redes sociales.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día”, lanzó Lionel Messi ni bien comenzó la nota con el influencer. Ante la incómoda situación, Ibai Llanos trató de explicarle que la conversación no había salido en vivo, pero el capitán de la Selección Argentina le volvió a advertir, entre risas: “La próxima te clavo el visto”.

La ceremonia de premiación está generando expectación, ya que los aficionados y seguidores de Lionel Messi se preguntan cómo reaccionará ante esta peculiar distinción. Sea cual sea el desenlace, esta nominación resalta la versatilidad y humanidad de un deportista reconocido mundialmente, recordándonos que incluso los íconos del deporte tienen sus momentos de expresión emocional. ¿Se llevará el rosarino a casa este inusual premio?

Eso se revelará en las galas programadas para el 17 y 18 de febrero, organizadas por el reconocido youtuber y streamer español TheGrefg para la comunidad de creadores de contenido hispanohablantes.