La FIFA ha emitido una seria advertencia a España sobre su participación en la organización del Mundial 2030 debido a la crisis interna que enfrenta la Real Federación Española de Fútbol. A medida que la fecha de confirmación de la sede se acerca, la ausencia de un presidente en la RFEF y los problemas judiciales pendientes amenazan con dejar a España fuera del histórico torneo.

La crisis en la RFEF pone en riesgo el Mundial 2030. Fuente: Instagram @fifa

Durante una reciente reunión en Madrid con el Consejo Superior de Deportes, Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, fue tajante: "No puede haber Mundial en España si no hay presidente en la Federación". Esta declaración se produjo en un contexto de preocupación global por la inacción en la RFEF desde la dimisión de Luis Rubiales tras el controvertido incidente con Jenni Hermoso en la Copa Mundial Femenina. Desde su salida, la federación no ha logrado elegir un nuevo líder, lo que ha generado incertidumbre tanto a nivel local como internacional.

Crisis interna y presiones internacionales

La FIFA ha expresado su incomodidad no solo por la falta de movimientos en la RFEF, sino también por la posible intervención del gobierno español, algo que va en contra de los estatutos de la federación internacional. La situación es crítica y si no se nombra un presidente antes de finales de 2024, España podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la exclusión de competiciones internacionales como la Champions League y la Eurocopa.

Además, la falta de un liderazgo claro en la federación está frenando el avance de los proyectos necesarios para que España, junto con Marruecos y Portugal, pueda ser sede del Mundial 2030. Así mismo, la posibilidad de perder la sede también afectaría a la economía del país, ya que se estima que la organización del torneo podría generar alrededor de 40.000 millones de euros en ingresos.

La advertencia de la FIFA es clara y tanto Marruecos como Portugal, socios en la candidatura, han comenzado a presionar a España para que ofrezca garantías de cara a la confirmación de la sede el próximo 11 de diciembre.