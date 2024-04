Las secuelas de la gran humillación que propinaron los Rayados de Monterrey al Inter de Miami de Lionel Messi, Gerardo Martino y compañía, continúan brotando, sobre todo entre las aficiones del Monterrey y de Messi, donde ahora se pronunció Luis García, comentarista de TV Azteca, que se calentó con los fanáticos regiomontanos.

Tras los videos de la afición de Monterrey abucheando a Messi y pisando una camiseta del Inter de Miami con su nombre y número, el exjugador de Pumas, Atlético de Madrid, América, etc. se pronunció en contra de los fanáticos asegurando que 'abuchear al astro argentino, es abuchear al futbol'.

¿Qué dijo Luis García de la afición de Rayados contra Messi?

El 'Doctor' afirmó que para él, las aficiones de Tigres y Rayados son de las mejores del mundo; sin embargo, ahora que ahora hubo una equivocación y una exageración en el trato a Messi y el rival.

"Del Monterrey-Inter de Miami, total justicia. Deportivamente me parece que Monterrey fue mejor allá y acá. Penosamente se metieron en estas rabietas baratas. Lo que sucedió en el estadio de Rayados es una muestra de que todo mundo quiere ver a Messi, todo mundo queremos ver a Messi. Entre más tiempo Messi esté en la cancha y esté jugando campeonatos, la pelota va a reír, el mundo va a reír.

Fue abucheado de forma consistente, pero me parece excesivo. Abuchear a Messi es abuchear a la pelota y abuchear al futbol. Yo no estoy ni estuve de acuerdo. Me parece que unas de las mejores aficiones, no de México, del mundo, son las de Monterrey, pero para mí fue excesivo abuchear cada vez que tocaba la pelota Messi. (Tano) Ortiz se metió en declaraciones que no debería, se tropezó en unas declaraciones, que si ayudas, que si van a beneficiar a Messi", expresó Luis García.