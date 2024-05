La situación sobre quién llevará las riendas del Barcelona volvió a dar un giro totalmente inesperado.

Ya hace algunas semanas trascendió que la directiva culé había convencido a Xavi Hernández de mantenerse como director técnico del cuadro catalán; sin embargo, en las últimas horas surgió el tema de que Joan Laporta podría despedir al exmediocampista blaugrana luego de que le irritaran algunas de sus declaraciones.

En alguna rueda de prensa anterior se anunció que Xavi continuaría como estratega de los culés para la campaña 2024-25, pero ahora han causado gran sorpresa al difundirse en los medios españoles que el presidente del club ha decidido dar un giro de 180 grados en la relación con el exjugador del Barcelona, lo que le abriría la puerta al mexicano Rafael Márquez para dirigir al primer equipo.

¿Qué motivó el cambió repentino de Laporta con respecto a Xavi?

Previo al duelo entre el Almería y el Barcelona del pasado miércoles 16 de mayo, cuando los catalanes lograron la victoria de dos goles a cero; Xavi dio algunas declaraciones a los medios de comunicación que molestaron a Joan Laporta y a gran parte de la directiva del club.

El exjugador señaló que no hay que ilusionarse para la próxima temporada, pues no ve que su equipo sea capaz de competir contra Real Madrid, debido a los problemas económicos por los que atraviesa el conjunto azulgrana. Además, Xavi declaró que el plan del club no era tener a Vitor Roque ‘tan pronto’.

Tras esto en la alta cúpula del Barcelona se analiza rescindir el contrato de Xavi Hernández y, de esta manera, el michoacano Rafael Márquez siguiría en lo más alto de las opciones para tomar el lugar en el banquillo.