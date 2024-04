A raíz de la aplastante victoria de los Rayados de Monterrey contra el Inter de Miami de Lionel Messi y Gerardo 'Tata' Martino, el debate entre argentinos y mexicanos se reavivó fuertemente, y uno de los protagonistas es el influencer argentino, Jero Freixas, quien en un momento llegó a expresarse muy mal de los mexicanos.

En un encuentro con el influencer mexicano, El Escorpión Dorado, en el podcast donde el youtuber conduce su auto, portando su tradicional máscara de luchador, y habla de ciertos temas con distintos invitados, Jero Freixas llegó a expresar que el connacional es soberbio y tiende a sentirse superior a todos los latinoamericanos.

¿Qué dijo Jero Freixas de los mexicanos?

Utilizando el futbol como estandarte, Freixas aprovechó para criticar fuertemente a todos los mexicanos, asegurando que en zonas del continente no los quieren, a diferencia de los argentinos, que son queridos en países como Perú, Colombia, entre otros.

El Escorpión Dorado inició el debate asegurando que: "Los argentinos son muy buenos meseros, edecanes, productores. Eso es una realidad, Jero. Te podrás ofender lo que quieras, pero México le da un chi* de trabajo a todo el continente. ¿Cuándo has visto a un mexicano siendo mesero? ¿Cuándo has visto a un productor de televisión mexicano en Argentina?".

A lo que Freixas contestó: "¿Cuándo has visto a un mexicano campeón del mundo? ¿Cuándo has visto a un mexicano llegar a Cuartos de Final? Lo bueno de los argentinos nos podemos defender con eso. Es muy triste lo que nos dicen. Nos cantaban en el Mundial en el partido de México 'América Latina, menos Argentina'. Perú nos aman, Colombia nos aman, a ustedes en Centroamérica no los quieren nada. Se creen más grandes de acá. Lo que no me gusta de México es que se creen más que otros países. Preguntále a los salvadoreños, a los ticos, a los hondureños".