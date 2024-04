El juego entre Monterrey e Inter Miami de la Concacacf Champions Cup tenía el ingrediente extra de que en el partido de Ida de Cuartos de Final, en el túnel del Chase Stadium, Lionel Messi y Gerardo Martino fueron a buscar a elementos de Rayados para iniciar una pelea.

Eso hacía suponer que el juego de Vuelta estaría muy candente por ese antecedente. No obstante, los regios no dieron pie a polémicas, ya que se dedicaron a jugar y golearon al cuadro de la MLS, que no tuvo de otra que aceptar su derrota.

Lee también La MLS le podría 'regalar' el pase directo al Inter Miami de Messi al Mundial de Clubes de 2025

¿Messi volvió a insultar a Fernando Ortiz?

Se sabe que Lionel Messi estaba molesto con el Tano Ortiz, debido a que especuló con ayudas arbitrales para impulsar a pasar de ronda a su compatriota. El ‘10’ fue de los involucrados en la pelea al término del partido.

Sin embargo, pese a que se pronosticaba un encuentro ríspido, fue tal el dominio del cuadro de La Pandilla, que las ‘Garzas’ no tuvieron muchas posibilidades para intentar provocar a sus rivales.

Aunque parece que Messi sí encontró una oportunidad para vengarse del entrenador de los regios, ya que en un video que se ha vuelto viral en redes sociales de puede ver que se acercó a Ortiz para insultarlo.

En las imágenes se nota a Leo, ya molesto, que se dirige a la línea donde estaba parado el técnico de Monterrey, por lo que al menos en dos ocasiones se dirige a él para gritarle: “la concha de tu madre”, un insulto característico de los argentinos.

Todo esto pasó frente al cuarto árbitro, quien en ningún momento hizo por informarle de la situación al juez central para que intentara calmar o, en su defecto, amonestar al '10'.