Había muchas expectativas sobre la visita del Inter Miami a México, sobre todo porque Lionel Messi iba a jugar en el Gigante de Acero, donde buscarían la remontada en los Cuartos de Vuelta de la Concacaf Champions Cup.

No obstante, la realidad es que el cuadro de la MLS fue bastante inferior a rayados, que le pasó por encima con un contundente 5-2 final. La Pulga ha sido muy criticada debido a que no apareció en todo el partido.

Lee también Paco Villa preocupa a sus seguidores por su estado físico y lo llenan de comentarios positivos

¿Qué dijo David Faitelson de Messi y su equipo?

Pese a que ha defendido a Lionel Messi, por los insultos que recibió de parte de la afición de Monterrey desde las tribunas, no fue así con su equipo, la que ha calificado de ser muy limitado.

Al final, el polémico comentarista aseguró que siente mucha pena por lo que pasó con Leo en el terreno de juego. No obstante, reventó a su equipo, calificándolo de ser una “porquería”.

“El Inter Miami terminó siendo un desastre, tanto fue ese desastre o catástrofe que hasta Lionel Messi ha desaparecido. El Monterrey fue mejor que el equipo de la MLS, que al final terminó siendo un mal perdedor.

“El Miami puede tener a Messi, Jordi Alba, Suárez y Busquets, pero cuando buscó soluciones en la banca, soluciones ante un equipo que se desmoronaba, no las tuvo. Me da mucha pena, no por el Inter, ese equipo me importa dos cacahuates. Me da mucha pena por Messi, la verdad tiene un equipo de porquería”, señaló en su programa.