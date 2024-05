América logró este fin de semana su pase a la gran final de la Liga MX, luego de derrotar en la cancha del Estadio Azteca a Guadalajara (1-0) con la anotación de Israel Reyes, una jugada en la que participó Igor Lichnovsky.

Defensor que en las últimas semanas ha recibido múltiples comentarios por su participación en diferentes eventos ajenos al futbol, especialmente de parte de David Faitelson, periodista al que le dejó un mensaje.

Fue durante el regreso del programa de la "Triiisecta", que junto a Miguel Layún y Kevin Álvarez, que en burla aseguró que para evitar sus comentarios negativos lo invitará ya que se encuentra vetado de muchos lugares.

"No me lo tomo personal, creo le molesta y se me fue poder invitarlo como ya le cancelaron el poder trasmitir la pelea del Canelo, ya está cancelado de Coapa, imagínate ahora cancelado del golf".

Lichnovsky, quien espera tener un buen partido ante Cruz Azul, aprovechó el espacio y aclaró la razón de su presencia en el evento del Canelo Álvarez, asegurando que estuvo por pocos minutos.

"Es increíble que la gente se crea una realidad, yo amo en mi vida los actos benéficos. Se hacen una idea que estuve cinco horas y tirando palos. No estuve más de 25 minutos y di las gracias por la invitación", finalizó.