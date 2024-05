Cruz Azul logró su pase a la gran Final del futbol mexicano luego de dejar en el camino al Monterrey en la Semifinal del torneo Clausura 2024.

Ahora los celestes ya piensan en su próximo rival, el América, con quien tratarán de ajustar cuentas luego de la rivalidad encarnizada que ambos clubes sostienen.

Lee también Conductor de televisión fue agredido por aficionados de Cruz Azul previo al juego contra Rayados

Este hecho ha generado diversos tipos reacciones en las redes sociales, entre ellas se encuentra el comentario del exárbitro Francisco Chacón, quien sacudió el avispero y generó una fuerte discusión con el reportero de HiSports, César Martínez.

La intensidad de sus palabras llegó a su punto máximo nivel, al grado de que el exsilbante y el comentarista deportivo se dijeron de todo a través de la red social de X.

¿Qué fue lo que generó el pleito?

Luego del pase de La Máquina a la Final del Clausura 2024, Francisco Chacón compartió una publicación en donde hizo referencia a las históricas derrotas que ha recibido el Cruz Azul en los últimos años.

"Cruzazuleada a la vista", escribió el excolegiado en su cuenta de X, y en clara referencia la Final del Clausura 2013, cuando los celestes estaban cerca del título y en los minutos finales todo se vino abajo.

Ante este comentario, el usuario @_soy_azul respondió a Chacón recordándole que nunca logró ir a un Mundial: "El que la Cruzazuleo a cada rato fuiste tú queriendo ir a un mundial y solo te alcanzó para ver a @chiquimarcoMx por la tele jajaja".

El que la Cruzazuleo a cada rato fuiste tú queriendo ir a un mundial y solo te alcanzó para ver a @ChiquimarcoMx por la tele jajajajaja — SoyCeleste (@_soy_azul) May 20, 2024

Todo iba bien hasta ese momento, pero César Martinez le entró al pleito en clara burla en contra del exsilbante: "Tuitazo!!! Jajaja… Así fue!".

La respuesta del exreportero de Televisa Deportes caló hondo en Francisco Chacón, quien no se quedó callado y devolvió la 'cachetada'.

"Tuitazo, tienes razón, por mi parte te quiero felicitar por ganar el Premio Naciónal de Periodismo 2023, a no, perdón, no te creas ese es otro César Martínez, me equivoqué, tu eres el que ha salidos por la puerta de atrás de todos lados, una disculpa, besos", respondió el exnazareno.

Tuitazo, tienes razón, por mi parte te quiero felicitar por ganar el Premio Naciónal de Periodismo 2023, a no, perdón, no te creas ese es otro Cesar Martinez, me equivoqué, tu eres el que ha salidos por la puerta de atrás de todos lados, una disculpa, besos. — Francisco Chacón 🐦 (@pacochaconmx) May 20, 2024