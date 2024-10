El delantero del Feyenoord, Santiago Giménez, se tomó un momento para reflexionar sobre sus experiencias con la Selección Mexicana durante una entrevista en el programa 'La Última Palabra' de Fox Sports.

El joven atacante habló sobre los cuatro entrenadores que ha tenido a lo largo de su corta carrera con el representativo azteca, dejando declaraciones interesantes, especialmente sobre los estrategas.

¿Agradecimiento eterno a 'Tata' Martino?

Giménez expresó su gratitud hacia Gerardo 'Tata' Martino, quien le dio la oportunidad de debutar en la Selección Mayor. A pesar de que el estratega argentino lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, el Chaquito no guarda rencores.

“Tata Martino era clase mundial. Yo estoy siempre agradecido con él, porque me llamó a la mayor con 18 años. Después quedé fuera del Mundial, pero son decisiones de un entrenador y hay que respetarlas”, señaló Giménez, destacando su respeto hacia las decisiones tácticas de Martino.

El respaldo incondicional de Jaime Lozano

Una de las relaciones más cercanas de Giménez ha sido con Jaime “Jimmy” Lozano, técnico con el que compartió un vínculo especial.

“Jimmy es un técnico muy capaz. Le tengo mucho cariño, porque no solo teníamos relación en la parte profesional, sino en la personal y yo le dije ‘te apoyo a muerte’ y sentí su respaldo. En Copa América me dio el puesto titular, entonces estoy sumamente agradecido con el Jimmy”, mencionó Giménez, dejando entrever su admiración y confianza en Lozano como líder de la Selección.

Santiago Giménez, durante un entrenamiento con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Expectativas con Javier Aguirre y Rafa Márquez

Finalmente, el Bebote también compartió sus expectativas con Javier Aguirre, quien recientemente asumió el mando del equipo de cara al Mundial 2026.

“Con Aguirre, es un director técnico de élite, un entrenador que viene a sumar, sabemos de la experiencia que tiene y esto nos ayuda mucho a nosotros y con Rafa Márquez, son de mucha jerarquía y tratamos de apoyarnos en ellos que son grandes líderes”, afirmó Giménez, mostrando su entusiasmo por trabajar con el nuevo cuerpo técnico.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre Diego Cocca?

En la entrevista, Giménez reveló una situación con el exdirector técnico del Tri, Diego Cocca, quien estuvo al frente del equipo en la Nations League 2023. Según el delantero, Cocca expresó algunas inconformidades sobre la actitud de los jugadores.

“Voy a tocar un tema puntual que pasó con Cocca, estuvo no sé cuantos partidos, dos creo; estuvo en la Nations League, nos fue mal, estuvo dos partidos y lo corrieron. Después siento que él también se agarró un poco contra nosotros los jugadores, cuando no teníamos nada que ver. Vi un par de entrevistas que salió a hablar un poco mal de nosotros, de que nos quejábamos y nada de eso era cierto; al final creo que el agarró rencor por lo que le hicieron, pero contra nosotros, cuando no teníamos nada que ver”, comentó el futbolista.