Tano Ortiz predice que árbitros ayudarán a Messi y al Inter de Miami en Concachampions: 'Es un negocio'

El enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami está cada vez más cerca, y todo lo que rodea a Lionel Messi enfrentando a uno de los líderes de la Liga MX comienza a subir de temperatura. Ahora, ha sido el propio entrenador de La Pandilla, quien ha salido a predecir una posible ayuda hacia el astro argentino y su equipo.

Fernando 'Tano' Ortiz expresó, previo al duelo entre dos de los favoritos a ganar la Copa de Campeones de la Concacaf, que en ocasiones todo el ambiente que provoca Messi puede provocar que los árbitros tomen decisiones en favor del argentino, y no de forma objetiva en los partidos.

Además, habló del negocio que representa Messi, el Inter de Miami y todo lo que acarrean en las competiciones.

"Espero que los chicos entiendan que es un rival más, que es un jugador más. Después vienen los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas” confesó el estratega argentino, que reconoce el impacto dentro y fuera de la cancha del exfutbolista del Barcelona. No sé si perjudicar pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el futbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar", expresó Ortiz.

La polémica alrededor de los arbitrajes favoreciendo al Inter de Miami se reavivó, luego de que jugadores y aficionados se quejaran de que al argentino le ayudaron para ganar la pasada Leagues Cup, con arbitrajes completamente favorecedores, como esa marcación de último minuto ante Cruz Azul, con el que el equipo mexicano perdió el encuentro ante un tiro libre espectacular del astro campeón del mundo.