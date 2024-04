Hace unos días, se dio a conocer que el Estadio Azteca no pasó una prueba de FIFA, ya que estaban seis meses retrasados en las remodelaciones que habían planeado para ser una de las sedes del Mundial de 2026.

No obstante, pese a que la información no se confirmó, es un hecho que no se han realizado las modificaciones en el Coloso de Santa Úrsula, que de inicio estaban pensadas para que arrancaran a inicios de 2024.

Lee también El Estadio Azteca firme para recibir la Copa del Mundo de 2026

¿Habrá otro concierto en el Estadio Azteca?

Se suponía que para este torneo América ya no jugaría en el Estadio Azteca, motivo por el cual Cruz Azul regresó a su antigua casa. Las Águilas harían lo mismo, pero al final no sucedió así y se quedaron en el Coloso, lo que echó para atrás las remodelaciones del inmueble.

Cabe destacar que en también se llevó a cabo un concierto en dicha cancha a principios de febrero con las presentaciones de Karol G, lo que ocasionó que las remodelaciones se retrasaran.

Y parece que de momento las modificaciones en el escenarios que ha sido dos veces mundialista tendrás que esperar más, ya que se sabe que habrá un nuevo evento musical en la casa de las Águilas y la Selección Mexicana.

Se sabe que como parte de su ‘México Tour 2024’, el cantante de música urbana Ozuna se va a presentar el próximo 30 de mayo en la explanada del Estadio Azteca, tan sólo unos días después de que se acabe el Clausura 2024 (se calendarizó la Final para el 26 de mayo).