Xavi Hernández permanecerá como el técnico del Barcelona para otro año después de todo, al aceptar cumplir con su contrato hasta 2025, dando marcha atrás con su decisión de renunciar al final de la temporada, informaron el miércoles dos personas con conocimiento del acuerdo.

Las dos personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que no estaban autorizadas para pronunciarse públicamente. El Barcelona aún no ha oficializado la decisión.

Medios españoles informaron que Xavi se reunió con el director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta para acordar la continuidad del entrenador en vez de una salida.

La decisión de insistir con Xavi se tomó tres días después que una derrota 3-2 ante el Real Madrid prácticamente sepultó las aspiraciones del equipo de repetir como campeones de la Liga española y poder rescatar un título esta temporada.

El revés dejó al Madrid con una ventaja de 11 puntos sobre el Barça, su escolta inmediato, con seis fechas por delante.

Una semana antes, los azulgranas quedaron fuera de la Liga de Campeones al ser eliminados por el Paris Saint-Germain en los cuartos de final.

Xavi anunció su salida al final de esta temporada, luego de una derrota ante Villarreal en la Liga en enero. El Barça ya había sido eliminado por el Athletic Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey y perdió 4-1 ante el Madrid en la final de la Supercopa de España.

En aquel momento, Xavi explicó que la decisión obedeció a que quería aliviar el estrés que asfixiaba tanto a él como al equipo. Señaló varias veces posteriormente que el anuncio tuvo el efecto que buscaba, al generar una reacción positiva del plantel.

El Barça se aferra al segundo puesto de la Liga, con apenas dos puntos de diferencia sobre Girona.

