Hay motivos por los cuales un club separa a un futbolista del plantel, alguna indisciplina, rendimiento en la cancha o para liberar una plaza, sin embargo, el motivo en el caso de Miguel Samudio es particular porque fue por “chapulín”.

El término “ chapulín” o “chapulinear ” se refiere a cuando un compañero intenta conquistar a la pareja de otro, tal es el caso del examericanista.

El Liverpool de Uruguay separó a Miguel Samudio, luego de que este buscara involucrarse con la esposa de su compañero de equipo, Ignacio Rodríguez.

“Fuentes involucradas en el caso me informan que Samudio estuvo enviándole mensajes a la pareja de su compañero Ignacio Rodríguez, pretendiendo un vínculo afectivo”, informó el periodista Martín Cal, de Radio Fénix.

Rodríguez fue con la directiva y el entrenador del equipo para hablar de la situación, así que “optaron por bajarlo a tercera división”.

El técnico del Liverpool habló al respecto de la baja de Miguel Samudio, sin precisar sobre el “chapulineo”.

“La decisión de que Miguel Samudio no forme más parte del plantel es 100% mía y avalada por la institución, deberá resolver su situación contractual con el club, no voy a dar detalles porque es un tema personal y a mí no me compete hacerlo”, indicó el entrenador.

