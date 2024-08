La llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana ha comenzado a generar cambios. Uno de ellos será en la portería, debido a que recientemente se supo del regreso de un viejo conocido: Alfredo Talavera.

El canterano de Chivas jugó su último torneo en el Apertura 2023, jugando para los Bravos de Ciudad Juárez. Desde ese momento, se supo poco del experimentado cancerbero, ya que no logró encontrar equipo en la Liga MX.

¿Qué cargo tendrá Talavera en Selección Mexicana?

Hace unas horas trascendió la noticia de que Alfredo Talavera se integraría a la Selección Mexicana. Y debido al pasado de Javier Aguirre, más de uno pensó que se repetiría la historia del Conejo Pérez en el Tri, cuando lo eligió en Sudáfrica para ser titular por encima de Guillermo Ochoa.

No obstante, no será una situación similar. El exportero de Chivas, Tigres, Toluca, Pumas y Juárez, será el nuevo encargado de entrenar a los metas de la Sub 23, aunque se sabe que el plan es que se vaya integrando de a poco al cuerpo técnico del Vasco Aguirre, para aportar su experiencia como Rafa Márquez.

Talavera tiene mucho que aportar al cuadro nacional, ya que en 40 ocasiones defendió el marco tricolor. Fue mundialista en dos ocasiones: Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque en ninguno tuvo actividad.

Fue campeón con Chivas y Toluca en el futbol mexicano, además de que levantó varios títulos con la Selección Mexicana. Ese es el currículum con el que llega el portero mexicano al Tri.

¿Cuándo se retiró Alfredo Talavera?

Alfredo Talavera debutó en la Liga MX en un partido entre Pachuca y Chivas, el domingo 24 de agosto de 2003. No fue hasta que pasó a Toluca en 2009 que se hizo de un puesto indiscutible.

Tras dos años en Juárez, la directiva contrató a Sebastián Jurado, rescindiendo el contrato de Tala, quien ya no logró encontrar acomodo para el Clausura 2024. Pese a que no lo hizo oficial, el portero está retirado del profesionalismo.