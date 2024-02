Esta semana, César 'Chino' Huerta regresó al club que lo formó y lo vio debutar como jugador profesional, luego de enfrentar a las Chivas, pero ya vistiendo el uniforme de Pumas, y este momento, lo aprovechó Álvaro Morales para tundir con todo al jugador y al Rebaño.

En la mesa de Futbol Picante, Álvaro Morales pidió a Ricardo Peláez explicarle la salida de 'Chino' Huerta de Chivas rumbo a Pumas, donde se ha convertido en una de las figuras principales, no solo del cuadro universitario, sino de toda la Liga MX.

¿Por qué se fue 'Chino' Huerta de Chivas?

Ricardo Peláez explicó que Huerta no atravesaba un buen momento con el Rebaño debido a la presión a la que lo sometía la afición rojiblanca, ya que señala que era uno de los objetivos de la grada, y que recibía constantes críticas.

"El 'Chino', lo conozco perfectamente. (Se fue) porque cada vez que entraba a la cancha todo el estadio lo abucheaba, y quedaba libre. Llegó el papá y me dijo: 'hay tres opciones, nos vamos, nos vamos o nos vamos'. Lo pusimos de lateral, él no quería. Iba a quedar libre, y se hizo el cambio por Mozo, debíamos recuperar algo, porque si no, quedaba libre", explicó Peláez.

¿Qué dijo Álvaro Morales de César 'Chino' Huerta?

Ante esto, Álvaro Morales explotó contra el jugador, asegurando que huyó de Chivas por no contar con la mentalidad necesaria.

"O sea, era un cobarde. ¡Era un cobarde! No tenía la fortaleza mental. ¿A ti te presionó el público? ¿Te sentiste acobardado? No aguantó la presión y su 'papi' lo tuvo que sacar", expresó Morales.