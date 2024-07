En América todavía no tienen el plantel completo para el Apertura 2024, sin embargo, el técnico André Jardine no se preocupa porque asegura contar con jugadores de calidad para afrontar la Liga MX y la Leagues Cup.

La baja más sensible en Coapa es la de Alejandro Zendejas quien sufrió una lesión en el peroné durante el partido ante Querétaro.

"Es muy triste porque Zendejas viene viviendo un gran momento, el golpe le ha hecho una fisura y estará fuera 4 semanas para poder cicatrizar, entre 4 y 6 semanas ya estará de regreso, me imagino que para la mitad de la Leagues Cup ya esté disponible y (obvio) para el regreso de la Liga MX", compartió el estrega azulcrema.

Otro lesionado es Diego Valdés y al respecto el brasileño señaló que "sigue un poco dolorido, ya la ha tenido otras veces y hay que tener calma para que no vuelva a suceder".

Jardine puso fin a la incógnita que existe sobre la continuidad de Igor Lichnovsky en América al confirmar que ya se llegó a un acuerdo con la institución regiomontana.

"Es un tema que Tigres permita la autorización para que ya podamos inscribirlo, pero estará contra nosotros si no es contra Tigres, ya con Juárez va a estar", reveló el brasileño.

Respecto a los jugadores uruguayos que tuvieron actividad en la Copa América el técnico de las Águilas señaló que Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres se mantienen en la institución.

"Necesitaban un descanso, Cáceres trabajo triple turno, terminó la Copa muy desgastado y pidió un tiempo, es muy justo para que descanse y va a estar para la Leagues Cup", comentó.

Mientras que Brian, el entrador explicó que "ya está un poco más listo, tiene por ahí un par de cosas (que resolver), pero se incorpora más temprano, como no jugó tanto no tendrá problemas de cansancio".

Falta hacer oficial las altas de Aguirre y Borja

América no sólo presenta bajas por lesión o tiempos de descanso, también por ciertas salidas que se dieron en este mercado de fichajes, así que la directiva buscó soluciones como fichar a Rodrigo Aguirre y Christian Borja.

"Aguirre es un gran delantero, ya probó su calidad en la Liga MX más de una vez, en un inicio va a competir con Henry y por veces los veo jugando juntos", afirmó el técnico André Jardine.

Otro elemento que "va apostará mucho" según el estratega es Borja.

"Es un lateral que estábamos buscando, con experiencia en la Liga MX, con calidad comprobada aquí y en otras ligas, es una gran oportunidad del mercado porque estaba libre en este momento", aseguró.

América no le cierra la puerta a sus jugadores para que acepten ofertas

El mercado de fichajes sigue abierto y en Coapa entienden está cuestión, así como ellos se están reforzando otros clubes podrían preguntar por sus futbolistas y ellos están dispuestos a analizar las ofertas.

"En cualquier momento puede venir una gran oferta para nuestros jugadores, cuando un equipo conquista títulos como los estamos conquistando llama la atención", indicó el técnico de las Águilas.

André Jardine señaló que "no le cierro la ventana a (una oferta) europea, me imagino que puede pasar y si es una gran oferta para el jugador, por lo personal no queremos un jugador infeliz".

El brasileño enfatizó que "no podemos dar los movimientos por cerrados" y aunque "ya ocupamos todas las plazas de extranjeros América siempre va a estar atento a oportunidades de encontrar en algún momento jugadores que pueden ser valiosos".