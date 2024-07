Este martes 16 de julio se reanuda la actividad del futbol mexicano con el inicio de la fecha doble del Apertura 2024.

El arranque de la Jornada 3 contará con cinco partidos programados para este martes, destacando los duelos de Querétaro vs Chivas y el Cruz Azul vs Tijuana.

Gallos Blancos recibirá en el Estadio Corregidora al Rebaño Sagrado en punto de las 19:00 horas, en un duelo donde los queretanos buscarán su primera victoria del torneo, mientras que los rojiblancos tratarán de sacarse la espina luego de la dolorosa derrota sufrida en Tijuana.

A esa misma hora Atlas vs Santos y Pachuca vs Atlético San Luis harán rodar el balón, mientras que dos horas más tarde Puebla vs León y Cruz Azul vs Xolos terminarán con la actividad del martes.

¿Cuál será el partido más atractivo de la Jornada?

El miércoles tiene programado el duelo más atractivo de la jornada, ya que Tigres recibe al campeón América. Mientras las Águilas confían en hilvanar su segundo triunfo del torneo, los universitarios esperan en mantener el invicto.

Previamente, Juárez vs Pumas y Necaxa vs Monterrey serán los dos partidos que abrirán la actividad del día miércoles. Mientras que para cerrar la jornada, Toluca y Mazatlán se enfrentarán en el Nemesio Diez.

¿Cuándo y dónde ver los partidos del martes y miércoles de la Jornada 3 del Apertura 2024?

Martes 16 de julio

Querétaro vs Chivas / Lugar: Estadio Corregidora / Hora: 19:00 horas / Transmisión: ViX Premium y Caliente TV

Atlas vs Santos / Lugar: Estadio Jalisco / Hora: 19:00 horas / Transmisión: ViX Premium

Pachuca vs Atlético San Luis / Lugar: Estadio Hidalgo / Hora: 19:00 horas / Transmisión: ViX Premium, Fox Sports Premium

Puebla vs León / Lugar: Estadio Cuauhtémoc / Hora: 21:00 horas / Transmisión: Azteca 7, Fox Sports y ViX Premium

/ Lugar: Estadio Cuauhtémoc / Hora: 21:00 horas / Transmisión: Azteca 7, Fox Sports y ViX Premium Cruz Azul vs Tijuana / Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes / Hora: 21:05 horas / Transmisión: ViX Premium

Miércoles 17 de julio

FC Juárez vs Pumas / Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez / Hora: 19:00 horas / Transmisión: Fox Sports y ViX Premium

Necaxa vs Monterrey / Lugar: Estadio Victoria / Hora: 19:00 horas / Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Tigres vs América / Lugar: Estadio Universitario / Hora: 21:00 horas / Transmisión: Azteca 7

/ Lugar: Estadio Universitario / Hora: 21:00 horas / Transmisión: Azteca 7 Toluca vs Mazatlán FC / Lugar: Estadio Nemesio Diez / Hora: 21:00 horas / Transmisión: ViX Premium