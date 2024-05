“Para mí en Clásicos no hay favoritos”, fue una de las frases que más llamó la atención del discurso de André Jardine durante el día de medios, evento previo a la gran final que disputarán ante Cruz Azul.

“Vengo de un partido con muchos Clásicos y aprendí muy temprano que no hay favoritos. A veces un equipo viene en una mala racha y gana un Clásico para luego encontrar un gran momento. Hay que saber que todo puede pasar, aún más si es una Final, es una Final donde no hay favoritos, 50 por ciento para cada equipo de responsabilidades y que al final el mejor gane”.

Para el brasileño, la palabra fracaso no existe en su diccionario, al contrario, es un aprendizaje para evitar errores en el futuro, por lo que no se ve perdiendo la final contra Cruz Azul. Quedar eliminados en la Champions Cup ante Pachuca, fue una dura lección.

“Trabajamos siempre pensando en ganar, no se planea perder ni el fracaso, por el contrario, pienso que si ganamos las cosas buenas que pueden venir, lo que el grupo hace por merecer, son dos torneos llegando a instancias finales y estamos sólidos cada vez más, representando este club a la altura de la exigencia que tiene y el de nuestra afición. Es una presión muy buena de tener, no hay quien no quiera jugar un partido con 80 mil personas como son las finales en el Azteca”.

Y recalcó: “Si estamos aquí es porque algo hicimos para estar en un club como este. Ahí vamos a estar, muy fuertes, pensando en vencer. Hay que probar que merecemos, jugar bien, trabajar más que el rival”.

Por último, André Jardine reconoció que si llegan a perder la final, la única responsabilidad es de él, no de los jugadores, cosa que le quita el sueño y lo pone a pone a plantear diferentes escenarios.

“Me siento responsable de lo que va a suceder en el partido y esto te quita el sueño. Tú quieres que todo salga bien, tener una solución para cualquier problema que el equipo pueda tener, esto es complejo, pero bien, me ayuda tener un cuerpo técnico muy competente, nos dividimos mucho en estudiar rivales y pensar como podemos superarlos en todos los aspectos del juego. Esto te conforta, el futbol de este nivel no puede ser de otra forma más que con mucha gente apoyando. La palabra al final es del entrenador y la responsabilidad más grande es mía, esto te quita el sueño”.

