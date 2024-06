A unos cuantos meses de que termine la gestión de Enrique Alfaro, como Gobernador del Estado de Jalisco, el funcionario dijo que una vez terminado probará suerte en otra de sus facetas que es ser director técnico de futbol.

Lee También América podría no salir y disputar sus juegos como local en la CDMX

¿Qué equipo le gustaría dirigir a Enrique Alfaro?

Alfaro dijo que, aunque le queda poco tiempo a su gobierno sus próximos proyectos están en la dirección técnica, su principal objetivo es ser técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

“Yo quiero dedicarme al fútbol, imagínate si yo me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco y el futbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho es mi otra pasión”, argumentó.

Alfaro también explicó que está estudiando la carrera como entrenador; “estoy estudiando para ser entrenador, estoy haciendo un curso en línea de la Federación Argentina y quero prepararme aún más, me gustaría ser entrenador de Chivas es el sueño de mi vida”.

Enrique Alfaro es el actual gobernador de Jalisco y su gestión la comenzó en el 2018 y su gestión culmina el 5 de diciembre.