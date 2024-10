América está de plácemes: hoy es su 108 aniversario, mismo que sus aficionados han festejado con todo, debido a que se han consolidado como el máximo ganador en el futbol mexicano.

Y es uno hecho que a nivel internacional las Águilas son el equipo más conocido de México, por lo que varios futbolistas han levantado la mano para ponerse la playera amarilla. El más insistente en los últimos años es Arturo Vidal.

¿Arturo Vidal quiere jugar en el América?

El América tiene una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, por lo que son aspirantes reales para levantar el tricampeonato, pese a que por el momento atraviesan una crisis futbolística.

Sin embargo, el próximo año tendrán que encarar el Clausura 2025 y la Concachampions, por lo que André Jardine deberá reforzar bien el equipo para que levanten otro campeonato internacional.

Arturo Vidal en más de una ocasión ha lanzado guiños al América. Foto: Especial

Y una estrella del futbol mundial ya se apuntó para ponerse la playera azulcrema: Arturo Vidal. El atacante chileno una vez más señaló su interés de que un día el América lo deje defender su escudo.

Durante una charla que tuvo, el exjugador del Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, entre otros, dijo que desde niño seguía los partidos de las Águilas, por lo que espera algún día ser jugador del club de Coapa.

"Si en algún momento se diera que juegue en México, sería en América, porque lo conozco y me gusta. Desde niño lo veía, si se me abre la oportunidad en el futuro me encantaría", dijo en charla con Daniel Habif.

ARTURO VIDAL Quería jugar en @ClubAmerica



“Yo ya dije que si se me diera la oportunidad de jugar en México sería en el América porque desde niño me gusta”. #108añosdegrandeza pic.twitter.com/XCX0nctIhj — ℍ𝔸ℝ𝕋ℤ (ᑕ♥ᗩ) 💙🦅💛 (@17TITULOSDELIGA) October 12, 2024

¿En dónde juega Arturo Vidal?

El Rey Arturo actualmente juego en el Colo Colo, equipo que pelea con la U. de Chile por el título de Liga. Hace unas semanas fue eliminado de la Copa Libertadores ante el River Plate.

Luego de que mostró interés de jugar en América, muchos se preguntaron hasta cuándo tiene contrato con el cuadro andino, mismo que se acabará a finales de este año, por lo quedará libre y podría ser una opción para las Águilas.