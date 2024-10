Esta noche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la Selección Mexicana tendrá un partido de preparación poco atractivo para los aficionados, ya que se medirá al Valencia, club que marcha sotanero en la Liga de España y además no viene con sus figuras.

El juego ha generado tan pocas expectativas, que la venta de boletos no era nada buena, por lo que lanzaron promociones para que el estadio luzca lleno. Es más, el encuentro del Tri pinta tan poco interesante que hasta Christian Martinoli pidió no narrarlo con TV Azteca.

¿Por qué Martinoli no quiere narrar el México vs Valencia?

Cada que hay partidos de la Selección Mexicana, comienza una batalla encarnizada entre Televisa y TV Azteca, quienes buscan ser la mejor opción para los televidentes y quedarse el rating.

Pese a todos los intentos de TUDN, empresa que contrató a David Faitelson y André Marín (q. e. p. d.), la realidad es que los aficionados siguen prefiriendo a Christian Martinoli, Luis García, Jorge campos y compañía, ya que usualmente registran mejores números que la compañía.

Y ante lo poco atractivo que resulta el juego entre México y Valencia, Martinoli se quiso dar el lujo de ‘tomarse el día’, por lo que le pidió al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no narrar dicho partido, recibiendo una contundente respuesta.

"Ayer le dije al señor (Ricardo) Salinas Pliego que si podía descontarme de mi quincena el partido de la Selección contra Valencia y amablemente me dijo que los días malos en el trabajo también existen, que me dejara de cosas, ni modo, toca transmitir este partido que no verá nadie", señaló con ironía el comentarista de TV Azteca.

Martinoli criticó a la Selección Mexicana por enfrentar a un equipo alternativo del Valencia. Foto: Especial

¿Qué dijo Martinoli del Valencia?

El Valencia atraviesa en los últimos años una de las peores crisis de su historia, debido a que han tenido problemas financieros y deportivos, al grado de que han estado a nada de descender.

La cosa actualmente no pinta nada favorable, ya que son el lugar 18 de la clasificación, puesto que los haría perder la categoría. Es por eso que Christian Martinoli lanzó una publicación irónica, donde señala que el equipo Ché es el menos culpable del juego que tendrán ante la Selección Mexicana, ya que vinieron a Puebla con un equipo repleto de suplentes y jóvenes.

"Lo peor es que no es culpa del Valencia", publicó en X.