Este sábado, Chivas tuvo una auténtica fiesta en el estadio Akron al presentar a su flamante refuerzo, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien regresa al Rebaño luego de 14 años de militar en el extranjero.

Uno de los encargados de recibir al ‘Chicharito’ en la fortaleza rojiblanca fue otra de las leyendas, Adolfo el ‘Bofo’ Bautista, quien no tuvo reparos en asegurar que en América hay envidia.

“(América) Siempre está al pendiente del mejor equipo de México, puros mexicanos, y ellos con puro extranjero, por eso no tienen ese arraigo de que un mexicano haya destacado tanto, dónde ha jugado, y les da una envidia ¿no? que nuevamente él decidió, donde lo vieron nacer, que haya regresado, y cómo regresa, como un grande... ellos están enfocados en Chivas”, declaró a Telemundo.

Bautista aprovechó también para recordar los momentos que vivió con Hernández cuando compartieron vestidor en Chivas.

“¿Mucha ilusión no? como todos los chivahermanos, esperando su regreso. Me tocó compartir vestidor con él, me tocó el momento que lo despedimos aquí del Akron, darle una asistencia e irse tras un sueño que él esperaba, jugar en equipos muy importantes. Mucha gente no creía en él”, aseguró.

