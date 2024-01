Javier 'Chicharito' Hernández fue presentado este sábado por la noche con las Chivas en un evento sin igual en el futbol mexicano. Con un estadio Akron abarrotado y siendo recibido por leyendas y actuales jugadores del club, el máximo delantero de la Selección Mexicana tuvo un recibimiento sin igual.

Posterior a la presentación, 'Chicharito' ofreció una entrevista con TUDN, donde David Faitelson lo cuestionó fuertemente sobre sus detractores; sin embargo, el jugador rojiblanco respondió de dura manera.

¿Qué le respondió 'Chicharito' a Faitelson?

Tras preguntarle sobre un mensaje que le tenía a sus grandes críticos, incluso sacando el tema del veto en selección, Faitelson recibió una respuesta que provocó las risas hasta de Marc Crosas. "¿Qué le dirías a tus detractores? Yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración, de que estás más preocupado por temas de streamer, de la indisciplina en la Selección Mexicana", preguntó el periodista.

"Gracias (a los detractores). Indisciplina (en selección) en reglamento nunca hubo. Es la maravilla de la vida, siempre es más fácil verte en el espejo y aceptar lo que te gusta, pero ver lo que no te gusta y, ¿aceptarlo? Las distracciones, no son, porque somos seres humanos. Todos tenemos nuestra sombrita, nuestras cosas que no nos gustan, todos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, todos.

"Estoy dispuesto a pagar los precios y hasta ser malentendido con tal de estar bien adentro. Mucha gente no lo cree el 'imaginemos cosas chingonas'. Yo quiero que me superen, que haya un máximo goleador de la selección. Mucha gente no quiere ser líder, porque el liderazgo viene con precios, viene de que no caigas bien. Hay mucha responsabilidad también de los medios, hagamos programas más profundos, programas más reales. Ustedes también tienen la responsabilidad", expresó 'Chicharito'