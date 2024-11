Cruz Azul se terminó llevando una escandalosa derrota (3-0) en la ida de los cuartos de final del Apertura 2024 ante el Tijuana.

La Máquina partía como amplia favorita sobre los Xolos, gracias a lo que habían conseguido a lo largo de la fase regular del torneo.

Sin embargo, fue sorprendida por el conjunto de Juan Carlos Osorio y sufrió un doloroso descalabro que, prácticamente, la coloca al borde de la eliminación.

Los dirigidos por Martín Anselmi tendrán que conseguir un contundente triunfo el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes para avanzar a las semifinales.

La escuadra de La Noria necesita derrotar a los xoloitzcuintles por tres o más anotaciones y tratar de no recibir para no buscar marcar más; el empate global le daría el boleto entre los mejores cuatro.

La derrota de Cruz Azul sorprendió a propios y extraños, pero Carlos Hermosillo no dudó en justificarla porque considera que el tiempo sin jugar, por culpa del Play-In, le terminó pasando factura.

“Algunos críticos piensan que estar parado 18 días no debería de afectar y no estoy poniendo ningún pretexto, pero sí afecta. También hay que decir los errores puntuales que cometimos. [El marcador] no lo esperábamos nadie, pero suele suceder”, sentenció el ídolo celeste.

No obstante, el máximo goleador (198) en la historia de Cruz Azul aseguró que confía plenamente en que se podrá revertir la situación, aunque parezca más que complicada.

“Yo tengo mucha fe a La Máquina, para algunos serán mucho tres goles, pero no, en una Liguilla todo puede pasar y estoy casi seguro que le vamos a dar la vuelta; lo deseo de todo corazón”, manifestó.

A través de sus redes sociales, Carlos Hermosillo publicó un video para alentar a Cruz Azul de cara a la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024 y compartió que él tiene “mucha tranquilidad” sobre la remontada, a pesar de los “escépticos que ya hablan de la cruzazuleada otra vez y porque no le tienen confianza al equipo”.