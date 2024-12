Chicharito Hernández puede presumir una de las mejores carreras en el futbol mexicano. Y aunque actualmente es muy criticado por su desempeño con Chivas, el delantero se tomó un tiempo para recordar su camino, el cual no fue nada sencillo, sobre todo en sus primeros años.

Hernández Balcázar tuvo una entrevista con la Premier League, donde fue detallando cada uno de sus pasos en el balompié. El delantero mexicano fue claro: sin el Guadalajara no hubiera conseguido todo lo que logró hasta ahora.

¿Qué dijo Chicharito Hernández de Chivas?

En Inglaterra no olvidan el paso de Javier Hernández por la Premier League, donde pudo defender las playeras del Manchester United y West Ham. Aunque fue con los Red Devils donde pudo destacar más.

Chicharito aseguró que todo lo que obtuvo gracias al futbol se lo debe a Chivas, equipo que confió en él desde su niñez y al que prácticamente le debe toda su carrera profesional.

“Mi club de casa (Chivas), lo ha sido todo. Crecí en ese club. Pasé de ser un niño a un adolescente y luego a un hombre allí. Sin Chivas, no podría haber tenido la carrera que tengo", comentó Chicharito Hernández.

Por otra parte, el delantero de las Chivas recordó su debut en Primera División, donde hizo un gol. Sin embargo, pocos saben que tras ese episodio, el delantero mexicano pasó por momentos complicados.

Chicharito Hernández estuvo con las Chivas desde que era un niño.

“Era muy joven y tuve mucha suerte. Debuté, anoté, me quedé en el equipo y luego, sí, me convertí en campeón en el torneo en 2006. Desde los 18 hasta, creo, los 20 años, casi 21, fueron dos años y medio en los que, en lugar de que solo pasaran cosas buenas, hubo tantos obstáculos que tuve que superar y saltar. Eso me formó y me preparó para la oportunidad. Cuando llegó el momento, estaba listo”, agregó CH14.

No obstante, Chicharito Hernández nunca claudicó y luchó para ganarse un lugar en el Guadalajara, donde a la postre, comenzaron a llegar los goles, logrando un título de goleo y posteriormente dio el salto al Manchester United.

“Contra Monterrey marqué un gol y, a partir de ahí, anoté. Creo que en ese torneo fueron seis o siete goles. En otro torneo marqué 11 goles, y luego 10 goles. Y después fui al United", finalizó Chicharito.