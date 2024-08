El torneo pasado, Chivas rompió el mercado de fichajes en la Liga MX con el anuncio del regreso del Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien tras 14 años en el futbol del extranjero, decidió volver al club que lo formó como profesional.

No obstante, su nivel ha resultado paupérrimo. En su primer torneo, apenas jugó 10 partidos y apenas pudo marcar un tanto. Debido a las lesiones, se perdió de varios encuentros importantes. Para el Apertura 2024, la situación no ha cambiado muchos, ya que no suma ningún tanto.

¿Chicharito Hernández presumió su físico?

Luego de la prematura eliminación en la Leagues Cup, donde Chicharito no jugó un solo minuto, en Chivas ya se están preparando para reanudar el Apertura 2024, donde se van a medir el sábado a Tigres en el Estadio Universitario.

Y parece que Javier Hernández desea dejar atrás todas las críticas que ha ido acumulando en su contra, porque presumió en redes sociales cómo se ha estado ejercitando para llegar al 100 físicamente al partido ante la UANL.

El delantero de las Chivas ha sufrido muchos por las lesiones, por lo que ahora dejó claro que se encuentra a tono para tratar de acabar con la sequía de goles que registra en los cuatro partidos de este torneo.

En las imágenes se puede ver a CH14 en el gimnasio de Verde Valle, donde hace trabajo de pesas, dejando a la vista que ha logrado ponerse más fuerte en los últimos días que no tuvieron actividad.

El video ha comenzado a ilusionar a los aficionados del Guadalajara, quienes señalan que se viene el prime del delantero, justo cuando se va a reanudar la actividad en el futbol mexicano.