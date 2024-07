La carrera de Cristian Calderón dio un giro radical de 180 grados. Hace seis meses era catalogado como uno de los jugadores más indisciplinados de la Liga MX, motivo por el que Chivas decidió no renovarlo.

Cuando su destino apuntaba a Necaxa, América rescató al lateral zurdo, equipo donde cambió por completo, al grado de ser uno de los mejores en su posición, ayudando a las Águilas a obtener el bicampeonato del futbol mexicano, el Campeón de Campeones y la Super Copa MX.

Lee también Así quedó la camioneta de la hermana de Carlos Salcedo luego del atentado que le quitó la vida

¿Chicote Calderón le lanzó una indirecta a Chivas?

Desde que se vistió con los colores del América, en más de una ocasión el Chicote calderón ha lanzado dardos a las Chivas, equipo que abandonó por la puerta de atrás debido a sus indisciplinas.

Ahora que puede presumir tres campeonatos con los de Coapa, el zaguero aprovechó para resaltar la exigencia de estar en el equipo azulcrema y, de paso, soltó una indirecta al Guadalajara, señalando que en su nuevo equipo sí se habla de títulos.

“En cada torneo se habla de campeonatos por acá, desde un inicio me lo plantearon y me gustó, mis compañeros me hicieron ver diferente las cosas, las situaciones que estuve pasando, estoy demasiado feliz, estoy muy feliz por vestir estos colores y obviamente por ganar muchos títulos”, dijo tras vencer a Tigres el domingo pasado.

Finalmente, señaló que ahora que han estado acostumbrado a su afición a ganar, no se van a conformar con menos, por lo que es un hecho que están conscientes de la exigencia que será buscar el tricampeonato.

“Para nosotros era muy importante (ganar la Supercopa MX), sabíamos que iba a ser difícil, más que nada porque llevábamos una semana de haber regresado a trabajar, esto es América y no hay excusas, gracias a Dios nos pudimos llevar la copa y ahora estamos contentos de iniciar el torneo de la mejor manera”, señaló.