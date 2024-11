Chivas está atravesando una seria crisis futbolística y administrativa. A medio torneo Fernando Gago dejó botado al equipo para irse a Boca Juniors y dejaron lo que restaba del Apertura 2024 a Arturo Ortega, quien fracasó al ser eliminado por el Atlas en el Play In.

Pese a que la afición está molesta por la falta de entrenador y refuerzos, en las entrañas de Verde Valle creyeron que era buena idea presentar una nueva playera, lo que generó la furia de los seguidores del Guadalajara.

Lee también Tuca Ferretti lanza dardo a Chicharito Hernández: “Influyó muchísimo en la eliminación de Chivas”

¿Por qué está molesta la afición de Chivas?

El panorama del Guadalajara no pinta nada bien. No se han decidido por el que será su nuevo entrenador, la afición sigue dolida por no haber avanzado a la Liguilla y ya se escuchan las posibles salidas de Piojo Alvarado, Erick Gutiérrez y Chiquete Orozco.

Sin embargo, pese a la molestia de la fanaticada rojiblanca y a que el club carece de un proyecto que los ilusione de cara al próximo año, Chivas presentó el nuevo uniforme, que será el tercero para el Clausura 2025.

La indumentaria no ha tenido buena aceptación entre los aficionados del Rebaño Sagrado, y no se trata de un tema de estética de la casaca, sino a que hace unos días fueron humillados en casa por el Atlas y ahora les piden que compren una nueva prenda del club.

"Cómo vas a sacar un jersey en estos momentos, váyanse alv"; "Bonito jersey, pésimo momento para sacarlo, creo que debería haber sido en otro momento"; "La de tener madre y Chivas, ni se topan... verdad"; "Tantita madre, tienen hecho al equipo un c4g4dero y quieren vender su nueva camiseta", fueron las reacciones de los aficionados furiosos de las Chivas.

Los aficionados de Chivas están molestos por la presentación de la nueva playera a unos días de la eliminación. Foto: Especial

¿Cuánto cuesta la playera de Chivas?

Como ya es una costumbre, la nueva playera de Chivas tendrá dos versiones. La de jugador tiene un costo de 2 mil 699 pesos. La de aficionado costará mil 699. Los cortes de mujer y niño tienen un precio de mil 599 y mil 499 pesos, respectivamente.